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Yatak Odası Diyalogları

Yatak Odası Diyalogları

Birol Güven'in kaleme aldığı Yatak Odası Diyalogları adlı tiyatro oyunu, aralık ayında Caddebostan Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkıyor.

Yatak Odası Diyalogları

Birol Güven'in kaleme aldığı Yatak Odası Diyalogları adlı tiyatro oyunu, aralık ayında Caddebostan Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkıyor.

Yazan: Birol Güven

Yöneten: Galip Erdal

Dekor: Yekta Özdemir

Işık: Cengiz Özdemir

Kostüm: Funda Sarı

Ses & Efekt: Ersin Aşar

Oyuncular: Levent Ülgen, Goncagül Sunar, Eylem Öden, Hasan Erdem

Birol Güven TV'de anlatamadıklarını yazdı! Türk tipi sitcomların mimarı, bu defa "özelimizi" tiyatroda anlatıyor. İlişkilerdeki komik hallerimizi, gizli kafa içi seslerimizi ve Yatak Odası Diyalogları'nı... 

Akıcı, keyifli ve komik; biraz da yol gösterici bir oyunla gözler önüne seriyor. Hayatınızdan çok tanıdık örnekler bulabileceğiniz, kahkaha dolu bir 2 saat sizi bekliyor.

Kaynak: Etkinlik.io

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