Yatağanspor-Utaş Uşakspor: 1- 2





STAT: Kaya Köstepen



HAKEMLER: Engin Uğur (xx), Ömer Karaman (xx), Uğur Mahmut Zengin (xx)



YATAĞANSPOR: Erman (x) - Onur (x), Hüseyin (x) (Dk. 82 Fatih), Güneşcan (x), Mehmet (x) (Dk. 46 Emrehan x), Batuhan (xx), Mustafa (xx), Tolga (x), Soner (x), Çağatay (x), İlhan (x) (Dk. 46 Muhittin x)



UTAŞ UŞAKSPOR: Gökhan (xx) - Levent (xxx), Hakkı (xxx), Ömercan (xxx), Salih (xxx), Kerem (xxx), Chıbuza (xxx) (Dk. 87 Atakan), Selçuk (xxx), Burak (xxx), Mirlan Murzaev (xxx) (Dk. 63 İbrahim x) (Dk. 84 Recep), Burhan (xxx)



GOLLER: Dk. 1 Murzaev, Dk. 29 Burak (Utaş Uşakspor), Dk. 59 Mustafa (Yatağanspor)



SARI KARTLAR: Tolga, Recep, Muhittin (Yatağanspor), Chıbuzer (Utaş Uşakspor)



BÖLGESEL Amatör Lig 8. Grup'ta son haftaya lider giren Utaş Uşakspor, küme düşmemek için çırpınan Yatağanspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Play-Off biletini cebine koydu. Kaya Köstepen Stadı'ndaki nefesleri kesen mücadeleden zaferle ayrılan kırmızı-siyahlı ekip, normal sezonu 51 puanla zirvede tamamlayarak Play-Off'ta 7. Grup lideri Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'a rakip oldu. Uşak temsilcisi, tarafsız sahada oynanacak Play-Off karşılaşmasını kazandığı takdirde 3. Lig'e yükselecek. Öte yandan lige tutunmak için çırpınan Yatağanspor, bu sonuçla normal sezonu bugün Demirten Yeşilköyspor'u deplasmanda 3-0 yenenen Ortacaspor'un altında bitirerek Süper Amatör Küme'ye düştü. Yatağanlı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği maçta konuk takımın gollerini 1. dakikada Mirlan Murzaev, 29. dakikada Burak atarken, ev sahibi ekibin tek sayısı 59. dakikada Mustafa'dan geldi. Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı deplasman yasağı kararı nedeniyle karşılaşmanın sonucunu stat dışında bekleyen 100 kadar Uşaksporlu taraftar, bitiş düdüğünün ardından stada girdi. Kırmızı-siyahlı futbolcular Play-Off sevincini taraftarlarıyla paylaşırken, Yatağansporlu futbolcuların büyük üzüntü yaşadığı gözlendi. Bu arada Yatağan Belediye ve Yatağanspor Kulüp Başkanı Hasan Haşmet Işık, Uşaksporlu futbolcuları ve teknik heyeti kutlayarak centilmenlik örneği sergiledi.



1. dakikada konuk takım öne geçti. Yatağanspor ceza sahası içinde oluşan karambolde altı pas içerisinde topu önünde bulan Mirlan Murzaev düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



23. dakikada Utaş Uşaksporlu Murzaev'in ceza sahası dışından sert şutu üst direkte patladı.



29. dakikada ani gelişen Utaş Uşakspor atağında Burak soldan çalımlarla ceza sahası içerisine girdi. Sert bir şutla kaleci Erman'ı avladı: 0-2.



38. dakikada Yatağanspor gole çok yaklaştı. Tolga'nın soldan kullandığı korner atışında Hüseyin'in ceza sahası içindeki kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.



54. dakikada ev sahibi takım mutlak golden oldu. Kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Batuhan vuruşunda tapu yandan auta gönderdi.



59. dakikada ev sahibi ekip umutlandı. Muhittin'in sağdan ortasında ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Mustafa kafa vuruşuyla farkı bire indirdi: 1-2.



68. dakikada Utaş Uşaksporlu Salih'in kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı, maç da 2-1 sona erdi.



- Muğla