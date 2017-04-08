Yatağa Mahkum Kadın Erdoğan'ı Görmek Istiyor

Almanya'da 38 yıl önce geçirdiği trafik kazasından sonra bir daha yürüyemeyen 69 yaşındaki Nazik Kırık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmeyi çok istediğini belirterek yetkililerden yardımcı olmalarını istedi.



Karabağlar ilçesinde yaşayan Kırık, AA muhabirine yaptığı açıklamda 31 yaşındayken kocasıyla birlikte çalışmak için gittiği Almanya'da trafik kazası geçirdiğini anlattı.



Kazadan sonra felçli hale geldiğini ve tedavi olmasına rağmen iyileşmediğini anlatan Kırık, oğlu ve eşi sayesinde yaşam tutunduğunu, yürüyemeyeceğini anlayınca da Türkiye'ye geri döndüğünü söyledi.



Kırık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya gözüyle bir kez yakından görmek istediğini belirterek, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye içinden ve yurt dışından görmek isteyen insan çok, biliyorum. Ama benimki başka. Onlar mitinglerine katılabilir uzaktan da olsa sesini işitebilir. Ama ben yattığım şu yataktan kalkamıyorum. Yemeğimi bile kendim yiyemiyorum. Bütün gün televizyonlardan Cumhurbaşkanımızı takip ediyorum. Şimdi şu kapıdan doktor girse yürümeyi mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mı görmeyi tercih edersin dese hiç tereddüt etmeden Erdoğan derim.



Ben onu 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda televizyonda ilk gördüğümde, bu ülkenin böyle bir başkana, böyle bir lidere ihtiyacı var diye yattığım yerden bütün tanıdıklarıma söylemiştim. Söylediklerimde haklı çıktım. O belediye başkanı, Türkiye'yi her şeyiyle geliştirerek cumhurun başkanı, milletin adamı oldu. Yatağımda ölmeden onu görmekten başka Allah'dan başka bir dileğim yok."