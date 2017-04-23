Yat Yarışları: Viaport Marina Fahir Çelikbaş Kupası

Viaport Marina Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları, Tuzla'da gerçekleştirildi.



Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen organizasyonda dereceye girenler, Viaport Marina'daki törenle ödüllerini aldı.



Törende konuşan Viaport Marina Müdürü Mehmet Tunç, "Kupa, 50'ye yakın teknenin katılımıyla Tuzla koyunda gerçekleşen şamandıra yarışıyla tamamlandı. Tüm yarışçılara katılımlarından dolayı teşekkür ediyor ve dereceye girenleri ekibim adına tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



İstanbul yarış filosunu marinada ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Tunç, "Çok güzel bir yarışı daha geride bıraktık. Marina olarak denize katkı sağlama amacımıza uygun etkinlikler yapmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



TAYK/Viaport Marina Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları'nda dereceye girenler şöyle:



IRC1 kategorisi:



Borusan Racing



Global Actus



Orient Express VI



IRC3 kategorisi:



Pegasus



Beko



Happyhour



IRC4 kategorisi:



Alize



İTÜ



IBS



Gezi kategorisi:



Borealis



Doris