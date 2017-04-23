Yat Yarışları: Viaport Marina Fahir Çelikbaş Kupası
Viaport Marina Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları, Tuzla'da gerçekleştirildi.
Viaport Marina Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları, Tuzla'da gerçekleştirildi.
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen organizasyonda dereceye girenler, Viaport Marina'daki törenle ödüllerini aldı.
Törende konuşan Viaport Marina Müdürü Mehmet Tunç, "Kupa, 50'ye yakın teknenin katılımıyla Tuzla koyunda gerçekleşen şamandıra yarışıyla tamamlandı. Tüm yarışçılara katılımlarından dolayı teşekkür ediyor ve dereceye girenleri ekibim adına tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul yarış filosunu marinada ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Tunç, "Çok güzel bir yarışı daha geride bıraktık. Marina olarak denize katkı sağlama amacımıza uygun etkinlikler yapmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
TAYK/Viaport Marina Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları'nda dereceye girenler şöyle:
IRC1 kategorisi:
Borusan Racing
Global Actus
Orient Express VI
IRC3 kategorisi:
Pegasus
Beko
Happyhour
IRC4 kategorisi:
Alize
İTÜ
IBS
Gezi kategorisi:
Borealis
Doris
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