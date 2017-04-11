Yat Yangınında İngiliz Turist Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1 kişinin ölümüne sebep olan yat yangınıyla ilgili olarak gözaltına alınan İngiliz sevgililerden Billy Clark tutuklanırken, sevgilisi Glover Rosik Patrica adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.



Marmaris ilçesi Yat Limanı'nda dün sabaha karşı bir yatta meydana gelen yangın kısa sürede yakınındaki teknelere de sıçramış ve olayda Ekrem Gökçe hayatını kaybetmiş, Türker Demir ise yaralanmıştı. Yangınla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan İngiliz turist Billy Clark (34) ve sevgilisi Glover Rosik Patrica (24) gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan İngiliz sevgililerden Billy Clark tutuklanırken, kız arkadaşı Glover Rosik Patrica adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. - MUĞLA