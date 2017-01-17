Yastıkta Bulduğu Bin Lirayı Teslim Eden Örnek Vatandaşa Yardım

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde evi yanması sonucu yardım amacıyla verilen eşyalar arasındaki yastıkta bulduğu bin lirayı teslim eden Aydın Dursun'a hayırseverler destek veriyor.



Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bağlı Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi'ndeki tek katlı evde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Aydın Dursun, yaklaşık 1 ay önce meydana gelen yangında babası Salih Dursun'u (77) kaybetti. Babasının acısını yaşayan talihsiz adam evsiz kalması sonucu ailesi ile birlikte bir okulun kullanılmayan lojmanına yerleştirildi. Aileye yardım olarak Reşadiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yaşlı bakım evinden yatak, yastık ve çeşitli eşyalar verildi. Aydın Dursun, yastığın kılıfını açarak içine baktığında bir reçeteye sarılı vaziyette bin TL para buldu. Dursun, tereddüt etmeden paranın sahibinin bulunması için Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem'e teslim etti. Kaymakam Erdem ise Dursun'a bulduğu paraları ödül olarak hediye etti. Yapılan bu anlamlı desteğin ardından Dursun'a Bursa'dan bir iş adamı bin lira, Samsun'dan bir hayırsever 250 TL, Ankara'dan bir hayırsever ise 500 lira maddi destek verdi.



Üzücü olayın ardından babasını ve evini kaybeden Dursun yaşam mücadelesi verirken, yastıkta çıkan parayı teslim ettikten sonra bu yaptığı davranışın kendisine destek olarak geri gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyük illerden gelen yardımlardan dolayı hayırseverlere teşekkür eden Aydın, parayı ihtiyaçları için kullanacağını söyledi. Köyde hayvancılıkla geçimini sağlayan Dursun, halen sığındığı lojmanda kaldığını ve evinin tamiratı için destek beklediğini sözlerine ekledi. - TOKAT