Yastıkta Bulduğu Bin Lirayı Kaymakama Teslim Etti

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde evi yanması sonucu yardım amacıyla verilen eşyalar arasındaki yastıkta bin lira bulan Aydın Dursun, parayı Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem'e teslim etti.



Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bağlı Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi'ndeki tek katlı evde yaşayan 77 yaşındaki Salih Dursun'a ait evde yaklaşık 3 hafta önce yangın çıktı. Yaşlı adam evde tek başına iken sobadan çıkan yangında ağır yaralandı. İstanbul'a ambulans uçakla gönderilen yaşlı adam yaklaşık 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Babasını toprağa veren 3 çocuk babası Aydın Dursun, evinin kullanılamaz duruma gelmesi nedeni ile boş durumda bulunan ilkokulun lojmanına yerleştirildi.



Reşadiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından aileye Yolustu köyündeki boş durumda bulunan yaşlı bakım evinden yatak, yastık ve çeşitli eşyalar verildi. Dursun, yatarken başını yastığa koyduğunda bir şeyler olduğunu fark etti. Yastığın kılıfını açarak içine baktığında bir reçeteye sarılı vaziyette bin TL para buldu. Dursun, tereddüt etmeden paranın sahibinin bulunması için yetkililere teslim etmeye karar verdi.



"Dürüst, takdire şayan davranış"



Yeni yılın ilk günü Reşadiye ilçesine gelen Dursun, parayı Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem'e teslim etti. Kaymakam Erdem, vatandaşa örnek davranışından dolayı teşekkür ederek, "Yastıkta nakit bin TL bulmuş. Dürüst davranarak sahibinin bulunması için bizlere teslim etmesi takdire şayan. Reşadiye'de buna benzer durumlarla karşılaşıyoruz. Tokat özellikle Reşadiye bölgesi Anadolu kültürünün bozulmamış, o kültürü koruyan insanların yaşadığı yerlerden birisi. Zor durumda olmasına rağmen o paraya tenezzül etmemiş. Paranın sahibini araştıracağız. Bulunamazsa başkalarına yardım yapılmak üzere hesaba yatıracağız parayı" diye konuştu.



"Paraya ihtiyacım olduğu halde bu paranın bir kuruşunu harcamayı düşünmedim"



Aydın Dursun ise yangında rahmetli olan babasından gördüğü terbiye gereği yastık içinde bulduğu parayı sahibinin bulunup teslim edilmesi üzerine yetkililere iade etmeye karar verdiğini söyledi. Evindeki kullandığı tüm eşyaların yandığını ve yardıma muhtaç olduğuna dikkat çeken Dursun, "Eşyalarımın tamamı yandı. Şuanda kullanılmayan bir okulun lojmanında kalıyorum. Kaymakamlık, belediye, komşularımızın yardımı ile şuan ki günümüzü geçiriyoruz. Yardıma muhtacım, paraya da ihtiyacım var. Paraya ihtiyacım olduğu halde bu paranın bir kuruşunu harcamayı düşünmedim" şeklinde konuştu. - TOKAT