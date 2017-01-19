Yastık Kılıfında 400 Gram Toz Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada yolcu treninde yastık içerisinde 400 gram toz esrar ele geçirildi. Esrarla ilgili gözaltına alınan şahsın uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasının da olduğu ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Sivrice ilçesinde Güney Ekspres yolcu treninde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Badi' yapılan arama sırasında şüpheli S.Y.'nin bulunduğu yere tepki verdi. Jandarma ekipleri, S.Y.'nin kullandığı yastıklarda 400 gram özenle paketlenmiş toz esrarı buldu.



Gözaltına alınan şüpheli S.Y.'nin daha öncede uyuşturucu madde ticareti suçundan 5 yıl hapis cezası aldığı, yakalanmamak için başka biri adına bilet alarak trene bindiği ortaya çıktı.



Öte yandan jandarma ekipleri, Elazığ-Bingöl yolunda yaptıkları uygulamada ise bir otobüste şoför A.T.'ye ait 240, yolculardan E.O.'ya ait ise bin 100 paket olmak üzere toplam bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 2 şüpheliye de yasal işlem yapıldı.



Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ