Yastık Adam

*PRÖMİYERBambu Tiyatro 3. sanat sezonunu Martin McDonagh'ın yazdığı Yastık Adam oyunu ile açıyor.

Yastık Adam

*PRÖMİYER

Bambu Tiyatro 3. sanat sezonunu Martin McDonagh'ın yazdığı Yastık Adam oyunu ile açıyor.

             Ozan Demircioğlu'nun yönettiği, çevirisini ise Yusuf Eradam yaptığı Yastık Adam seyirciyle  buluşuyor. Oyunda, Tansel Aytekin, Adil Şahin, Burgaç Döğüşçü ve Mutlu Mert Ağacık rol alıyor. Oyun, gerçek ile hayal dünyası arasındaki var olan öykülerin yaşanmasıyla başlıyor. Çocuklar ise baş kahramanları. Peki şimdi hangi öykü gerçek? Hangi öykü kurmaca? Öfke, kimlik, birey, polis şiddeti ve aile; bütün bunlar masumiyet ve özgürlük içerisinde… Ölmenin ve öldürülmenin başaçıkılmaz denklemi bozuluyor. Soluksuz bir gerilim, sorgulama….

 

SÜRE:  2 SAAT-İKİ PERDE

YAZAN              : Martin MCDONAGH

ÇEVİREN          : Yusuf ERADAM

YÖNETEN        : Ozan DEMİRCİOĞLU

AFİŞ TASARIM : Bircan MUYAN

OYUNCULAR   :  Tansel AYTEKİN, Adil ŞAHİN, Burgaç DOĞÜŞÇÜ, Mutlu Mert AĞACIK

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Altindağ

Mekan : Ankara CerModern

Mekan Adresi : Altınsoy Cad. No: 3

Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Yastık Adam

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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