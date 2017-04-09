*PRÖMİYER



Bambu Tiyatro 3. sanat sezonunu Martin McDonagh'ın yazdığı Yastık Adam oyunu ile açıyor.



Ozan Demircioğlu'nun yönettiği, çevirisini ise Yusuf Eradam yaptığı Yastık Adam seyirciyle buluşuyor. Oyunda, Tansel Aytekin, Adil Şahin, Burgaç Döğüşçü ve Mutlu Mert Ağacık rol alıyor. Oyun, gerçek ile hayal dünyası arasındaki var olan öykülerin yaşanmasıyla başlıyor. Çocuklar ise baş kahramanları. Peki şimdi hangi öykü gerçek? Hangi öykü kurmaca? Öfke, kimlik, birey, polis şiddeti ve aile; bütün bunlar masumiyet ve özgürlük içerisinde… Ölmenin ve öldürülmenin başaçıkılmaz denklemi bozuluyor. Soluksuz bir gerilim, sorgulama….







SÜRE: 2 SAAT-İKİ PERDE



YAZAN : Martin MCDONAGH



ÇEVİREN : Yusuf ERADAM



YÖNETEN : Ozan DEMİRCİOĞLU



AFİŞ TASARIM : Bircan MUYAN



OYUNCULAR : Tansel AYTEKİN, Adil ŞAHİN, Burgaç DOĞÜŞÇÜ, Mutlu Mert AĞACIK



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Ankara CerModern



Mekan Adresi : Altınsoy Cad. No: 3



Başlangıç Saati : 10.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Yastık Adam



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır