Yasmin Erbil, Anne Babasının Birlikte Çekilmiş Fotoğrafını Paylaştı

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil ve annesi ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından İngilizce "Cool people" yani "Havalılar..." notuyla paylaştı.

DOSTLUKLARI HALA DEVAM EDİYOR

Yasmin Erbil, 1995 - 2006 yılları arasında evli kalan Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin çocukları olarak dünyaya gelmişti. İkili her ne kadar boşansada kızları Yasmin için sık sık bir araya geliyor ve dostluklarını devam ettiriyor.