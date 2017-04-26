Yaşlılarla Çocuklar Birlikte Oynadı

Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi gönüllüleri ile Kadıköy Belediyesi Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvasında eğitim alan çocuklar bir araya gelerek bol oyunlu bir gün geçirdi.

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği çocuk şenliğinde buluşan kıdemli yurttaşlar ve çocuklar unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını beraber oynadı. Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası bahçesinde bir araya gelen çocuklar ve kıdemli Kadıköylüler sek sek oynadı, bez bebek yaptı. Gazoz kapaklarından ip çekme, misketten yakalamacaya kadar birlikte oyunların oynandığı şenlikte hem çocuklar hem de kıdemli Kadıköylüler neşeli saatler geçirdi.