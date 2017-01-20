Yaşlıları Döverek Paralarını Gasp Eden Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yaşlıları tartaklayarak paralarını aldığı iddia edilen 24 yaşındaki Özkan B., polis tarafından yakalandı.



Merkez Dulkadiroğlu İlçesi'nin Sakarya Mahallesi'nde 28 Kasım 2016'da meydana gelen olayda PTT'den emekli maşını çeken 68 yaşındaki Vakkas Ş., evine giderken girdiği tenha sokakta kimliği belirsiz bir kişi tarafından dövülerek bin 295 lirası gasp edildi. Olaydan bir ay sonra 25 Aralık'ta yine aynı mahallede büyükbaş hayvanını satıp evine giden 57 yaşındaki İsmail Kılınç, dövülerek bin 400 lirası gasp edildi.



Olayları aydınlatmak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, her iki kişinin de aynı yöntemle gasp edildiğini saptayarak şüphelinin kimliğini tespit etmek için soruşturmasını derinleştirdi. Çalışmalar sonunda yaşlıları gasp eden kişinin değişik suçlardan sabıkası olan Özkan B. olduğunu ve aynı yöntemle 26 Temmuz 2016'da da Gaziantep'te bir kişiyi tartaklayarak gasp etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Gaziantep'e giden ekipler, şüpheli Özkan B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kahramanmaraş'a getirilen ve suçunu itiraf eden Özkan B.'nin sorgusu sürüyor.