Yaşlıları Dolandıran 2 Kişi Tutuklandı

YOZGAT'ta, telefonla aradıkları yaşlı çifti, kendilerini 'polis' olarak tanıtarak dolandıran 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Yozgat'ta, ikisi de 85 yaşındaki çifti telefonla arayarak kendilerini 'polis' olarak tanıtan kişiler, bir terör operasyonu nedeniyle evdeki paralara geçici olarak el konulacağını söyledi. Dolandırıcılar, bir süre sonra yaşlı çifti tekrar aradıklarında eve polis göndereceklerini ve paraları ona vermelerini söyledi. Yaşlı çift, eve gelen ve kendisini 'polis' olarak tanıtan kişiye 14 bin 600 lira ile bir çeyrek altın verdi. Gelen kişi paraları alıp evden ayrıldıktan sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu polise bildirdi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu, şüpheliler 29 yaşındaki M.A. ve 61 yaşındaki M.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların dolandırdıkları paranın bir kısmını Şanlıurfa'daki bir hesaba havale ettikleri, kalan kısmı ile bir çeyrek altının polislerce yaşlı çifte teslim edildiği öğrenildi.



- Yozgat