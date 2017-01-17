Yaşlılardan Polislere Moral Ziyareti

Üsküdar'daki yaşlı bakımevi sakinleri, çevik kuvvet polislerini ziyaret etti.



Üsküdar Meva Hasta ve Yaşlı Bakımevi sakinleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar'daki yerleşkesine gelerek burada görevli polis memurlarıyla görüştü. Yaşlılarla kucaklaşan polis memurları, bakımevi sakinlerinin ellerini öperek onlarla sohbet etti. Bakımevi sakinleri, yaptıkları hizmetler için polis memurlarına teşekkürlerini iletti.



Hazırladıkları ev yapımı baklava, börek ve kekleri polis memurlarına ikram eden yaşlılar, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette, emekli kimya öğretmeni Şemsa Batu'nun yazdığı teşekkür mektubunu genç bir çevik kuvvet polisi okudu. Mektup, polisleri ve yaşlıları duygulandırdı.