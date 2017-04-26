Yaşlılara 'Navigasyonlu' Diz Protezi Ameliyatı

ANTALYA'da özel bir hastanede uygulanmaya başlanan navigasyonlu diz protezi ameliyatı sayesinde 70 yaş üzeri hastalar, ağrı ve şikayetlerinden kurtuluyor.



Özel Uncalı Meydan Hastanesi Başhekimi Opr Dr. Cengiz Yılmaz, Antalya'da ilk kez navigasyon sistemini total diz protezi ameliyatında kullanmaya başladıklarını söyşledi. Opr. Dr. Cengiz Yılmaz, navigasyonlu diz protezi ameliyatının hastaların ameliyat sonrası konforunu artırdığını, en geç 2 gün sonunda sosyal yaşama dahil olabildiklerini belirtti.



Opr. Dr. Yılmaz, "Hastanın baldır kemiğine koyduğumuz iki algılayıcı sistemi, elimizle belli noktaları işaretleyerek haritalama işlemini yapıyoruz. Bu haritalama üzerinden diz ekleminin birebir anatomik yapısını, bilgisayarın hard diski sayesinde sistem algılıyor. Sistem, ameliyat sırasında bize hastanın anatomik yapısını gösterecek şekilde birebir ölçüm sağlıyor" diye konuştu.



PROTEZ YERLEŞİMİNDE YOL GÖSTERİCİ



Yerleştirilen protezlerle hastanın yürümesini kolaylaştırıp, hata payının yüzde sıfıra indirildiğini söyleyen Opr. Dr. Yılmaz, "Cihazımız, koyacağımız protezlerin yerleşimi konusunda bize yol gösteriyor. Sistemin ismi olan navigasyon oradan geliyor. Yol gösterici hata payını, cerrahın yapacağı hata payını azaltmayı, hatta yüzde sıfıra düşüren bir sistem" dedi.



80 YAŞ ÜSTÜ HASTALARA DA UYGULANIYOR



Eski yöntemlerle yapılan diz protezi ameliyat tekniklerinin 80 yaş üzeri hastalarda uygulanamadığını, ancak geliştirilen sistemle 80 üzeri hastalarda da bu sistemi uygulayabildiklerini söyleyen Opr. Dr. Cengiz Yılmaz, "Aynı uygulamayı ileri yaş kalça kemiği kırıklarında da uyguluyoruz. Hastalarımızın kısa sürede hayata katılımlarını görmek bizleri ve aileleri mutlu ediyor" diye konuştu.



YAŞAM SÜRESİ UZADI



Opr. Dr. Yılmaz, şöyle devam etti:



"Navigasyon sisteminin en büyük avantajı, ameliyatın daha kolay yapılmasını sağlamak, hastanın ameliyat sonrası bakım dönemindeki konforunu artırmak. Bacaktaki eğriliğin tamamen düzelmesini ve anatomik aksının düzelmesini sağlamak. Bu sayede hastaları erken dönemde ayağa kaldırabildiğimiz için daha yaşlı hastaları da ameliyat etmeye başladık. Eski yöntemle yapılan ameliyatlarda, uzun süreli yatak tedavileri sırasında yaşlılarda yatak yarası oluşuyordu. Tüm bu nedenler göz önünde bulundurularak 80 yaşın üzerindeki hastaların ameliyatlarını yapmıyorduk. Fakat toplamda ortalama yaşam süresi uzadığı için son yıllarda ileri yaş hastalarımız oldukça arttı. 80 yaş üzerindeki hastalarımıza da ihtiyaç duyduklarında bu ameliyatı yapıyoruz. Navigasyon yöntemiyle yaptığımız ameliyatlar, hastaların erken dönemde hareketlenmesini, uzun dönemde de kendi kendilerine yeter hale gelmelerini sağlıyor."



İLAÇ İSRAFI VE GECE AĞRILARINA SON VERİYOR



İleri yaştaki hastaların en büyük şikayetinin gece ağrıları olduğunu ve buna bağlı aşırı ilaç tüketildiğini kaydeden Opr. Dr. Yılmaz, "Bu ameliyat neticesinde, gece ağrıları ve dolayısıyla ilaç tüketimi büyük ölçüde azalıyor. En önemlisi hastanın uzun süre ağrı kesici ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor" dedi.



'HASTALIĞIMIN ADI AĞRI'



Navigasyonlu diz protezi akmeliyatıyla sağlıklarını kavuşan ve kendilerinden 'Altın Kızlar' diye bahseden Meliha Çakar, Sebile Gülerce, Zeliha Akbayır, Zeynep Aydemir, Sureia Dehanalieva, Ayşe Bağcı, Hanım Karacan, Lalezar Yavuz, artık daha mutlu ve sağlıklı günler geçirebileceklerini söyledi. Hastalığını sorduklarında "Ağrı" diye karşılık verdiğini söyleyen 62 yaşındaki Hanım Karaca, "Her iki bacağım ve dizlerim aşırı ağrıyor ve ayağa kalkamıyordum. Evin bir köşesinde oturuyordum. Her iki dizime de protez ameliyatı yapıldı. Cumartesi günü ameliyat oldum pazar günü ayağa kalktım. Çok mutluyum. Bugüne kadar çektiğim ve çektirdiğim için üzülüyorum" dedi.



- Antalya