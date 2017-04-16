Yaşlılar ve hastalar da sandık başında



ANKARA - Ankara'da 3 milyon 853 bin 894 seçmen, 10 bin 336 sandıkta oy kullanma işlemi devam ediyor.

Referandum sürecinde yaklaşık 14 bin 794 polis ve jandarmanın görev aldığı Ankara'da oy kullanma işlemleri devam ederken, yaşlı, hasta ve engelli seçmenler de demokratik haklarını kullanmak için yakınları ya da sağlık görevlileri tarafından sandığa götürülüyor.

Oyunu kullanmak için ambulans ile Anıttepe Ortaokuluna sedye ile gelen bir vatandaş, sağlık görevlilerinin yardımıyla oyunu kullanırken, çok sayıda yaşlı vatandaş da yakınları tarafından oy kullanmak üzere sandığa getirildi.

Oy kullanan vatandaşlardan Remzi Taşten, devletin yaptığı hizmetlere vatandaşların teşekkür etmesi gerektiğini ifade ederek, "Bizler hizmete karşı değiliz, her hizmet ülkemiz içindir, milletimiz içindir. Devletteki yöneticilerimizi de Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı yetiştirmiştir" şeklinde konuştu.