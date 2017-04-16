Yaşlılar "Evden Sandığa" Hizmetinden Memnun

Zonguldak, Karabük, Kocaeli ve Bartın'da, ilerlemiş yaşları ve hastalıkları nedeniyle sandık başına gidemeyen vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından evlerinden alınarak, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oy kullanacakları okullara götürülmelerini memnuniyetle karşılıyor.



Zonguldak'ta yaşayan 80 yaşındaki Veysel Çekirdekçi, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetlerinin nakil aracıyla evinden alınarak, oyunu kullanacağı okula götürüldü.



Evde Bakım Hizmetleri Birimi görevlileri, Çekirdekçi'yi, Rat Mahallesi'ndeki evinden alıp ambulansla oy kullanacağı Rat Cumhuriyet İlkokuluna getirdi. Sandık başına oğlu ve görevlilerin yardımıyla kucakta taşınan Veysel Çekirdekçi, oyunu kullandıktan sonra ambulansla evine bırakıldı.



Yaşlı ve hasta olduğunu ifade eden Çekirdekçi, "Sağlık ekipleri ambulansla evimden alıp, oy kullanacağım sandığa götürdüler. Oyumu kullandım. Allah hayırlı, uğurlu etsin. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." dedi.



Alaplı ilçesinde de solunum yetmezliği nedeniyle yürüyemeyen 75 yaşındaki Kevser Görmez, ambulansla götürüldüğü okulda oyunu kullandı.



İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından evinden alınarak, ambulansla İMKB Endüstri Meslek Lisesine götürülen Görmez, sağlık personelinin yardımıyla 1003 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Görmez, oyunu kullandıktan sonra ambulansla tekrar evine götürüldü.



Kevser Görmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde solunum cihazıyla hava aldığını bu yüzden yürümekte güçlük çektiğini söyledi.



Oy kullandığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Görmez, "Oğlum sağ olsun 112'yi aramış, ambulans istemiş. Onlar da beni okula kadar getirerek oyumu kullanmamda yardımcı oldular. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.



Oğlu Murat Görmez de annesinin oy kullanmak istediğini belirterek, "Bize oy kullanmak istediğini birkaç gündür söylüyordu. Ben de devletimizin bize güzel bir imkan verdiğini öğrendim. 112 Acil Sağlık Servisini aradım ve hemen anında ambulans kapıya geldi. Devletimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



97 yaşındaki Gülsüm nine oyunu kullandı



Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde de İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince evinden ambulansla alınan Süleyman Koyuncu da Kocatepe Ortaokulu'nda sedye üzerinde oyunu kullandı.



Körfez ilçesinde 97 yaşındaki Gülsüm Fırıncı ise ilerlemiş yaşına rağmen kendi imkanlarıyla geldiği merkezde oyunu kullandı.



İlimtepe Ortaokulunda 1162 numaralı sandıkta oyunu kullanan Fırıncı, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunu kullandığını belirterek, "Allah cümlesine iyilik versin." dedi.



Fırıncı 10 çocuğu ve 30 torunu bulunduğunu belirterek, kimseden yardım almadan oyunu kullandığını da sözlerine ekledi.



"Emeği geçenlerden Allah razı olsun



Karabük'te geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir yürüyemeyen 64 yaşındaki Ayşe Barlas da ambulansla götürüldüğü okulda oyunu kullandı.



Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Barlas, 112 ekipleri tarafından evinden alınarak, ambulansla Mimar Sinan Ortaokuluna götürüldü. Sedyeyle oy kullanacağı 1084 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa getirilen Barlas, oyunu kullandıktan sonra ambulansla tekrar evine bırakıldı.



Ayşe Barlas, yaptığı açıklamada, daha önceki seçimlerde kendisini oy kullanmaya oğlunun götürdüğünü söyledi.



Bu hizmetten memnun olduklarını anlatan Barlas, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İnşallah hayırlısı olur." dedi.



Öte yandan, Karabük il genelinde 150 hasta, oy kullanmak için ambulans hizmeti talebinde bulundu. İl Sağlık ve Halk Sağlığı müdürlüklerine ait 20 ambulansla taşıma işlemleri sürüyor.



Bartın'da hastanedeki vatandaşlar sandığa taşındı



Bartın'da evlerdeki engelli ve hastaların yanı sıra hastanelerdeki hastalar da ambulanslarla oy kullanacakları okullara getirildi.





Bartın Devlet Hastanesi kardiyoloji servisinde yatan 74 yaşındaki Fatma Başer, ambulansla hastaneden alınarak oy kullanacağı Kemal Sabriye Ocakçı Ortaokuluna götürüldü.



Burada sağlık görevlileri ve yakınlarının yardımıyla sandık başına getirilen Başer, oyunu kullanmasının ardından ambulansla tekrar hastaneye bırakıldı.



Başer, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamadan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, ilgililere teşekkür etti.



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Osman Açıkgöz de kentte, sağlık hizmetleri nakil aracı ve ambulanslarla yürüyemeyen hastaları hastane ve evlerinden alarak sandık başlarına getirdiklerini söyledi.



Şu ana kadar evlerinden 22, Bartın Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinden 48 hastanın oy kullanacakları okullara taşındığını aktaran Açıkgöz, "Uygulama kapsamında 15 hasta nakil aracı ve ambulansla 40 sağlık personelimiz hizmet veriyor." dedi.