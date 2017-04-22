Yaşlılar Bu Merkezde Daha "Aktif"

ÖZKAN BEYER - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Aktif Yaşam Merkezi, 65 yaş üstü 600 üyesine sağlıklı, üretken ve yaşama sevinciyle dolu bir yaşlılık süreci geçirme imkanı sağlıyor.



Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığına bağlı Aktif Yaşam Merkezi, ileri yaştaki vatandaşlara tiyatro, müzik, okuma yazma ve el sanatları eğitiminden günlük bakım ve psiko-sosyal desteğe kadar pek çok alanda hizmet veriyor.



Belediyeye ait araçlarla sabah saatlerinde evlerinden alınarak merkeze getirilen 65 yaş üstü vatandaşların, burada vakit geçirmeleri sağlanıyor.



Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından yaşlı ve engellilere hizmet götürülmesi için Engelliler Daire Başkanlığının kurulduğunu anımsattı.



Şahin'in "Yaşlılar, bizim geçmişimiz ve geleceğimizdir, onların bizim akıl danışmanlarımız olduğunu unutmayın" söylemiyle hareket ettiklerini ifade eden Çelebi, bu kapsamda yaşlı vatandaşların daha konforlu ve mutlu yaşamaları için gayret gösterdiklerini vurguladı.



Çelebi, yaşlıların her zaman el üstünde tutulması ve değer verilmesi gereken, geçmiş ile gelecek arasındaki köprü olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Merkezimizde hizmet ettiğimiz 600 büyüğümüz var. Bu 600 üyemizi, belediyemizin tahsis ettiği otobüsle evlerinden alıyoruz, akşam 17.00'ye kadar onların taleplerini yerine getiriyoruz. Zaman zaman tansiyonlarını ölçüyoruz. Ara öğünler olarak ikramlarını yapıyoruz. Dini sohbetler isteyenler için dini sohbetler yapıyoruz, kitap okumak isteyenler için kitap okuruz. Mesleki eğitim kursları da veriyoruz. El becerileri ve satranç etkinliklerimiz var. Yine okur yazar olmayanlara halk eğitim iş birliğiyle okur-yazarlık, el sanatları eğitimi veriyoruz. Geriye dönük heveslendikleri ne varsa bunların tümünü beraber yapıyoruz. Evlerinde öz bakımlarını yapmakta zorlanan büyüklerimize öz bakım hizmeti sunuyoruz. Onlar bizim hem geçmişimiz hem bugünümüz hem de geleceğimizin ışığı olacaklardır."



Merkezde hizmet alan yaşlılardan 65 yaşındaki Yasemin Yüksel, yoğunluktan dolayı merkeze ancak 15 günde bir gelebildiğini belirterek, "Daha önce hafta da bir geliyorduk. Çok memnunuz. Bizlere bu imkanı sağlayanlardan Allah razı olsun. Evde boş boş oturup duruyorduk. Buraya geliyoruz, Kur'an okuyoruz, eğleniyoruz, yemeğimizi yiyoruz, bazen piknik yapıyoruz. Burada çok mutluyuz." dedi.



Merkezden yararlanan 66 yaşındaki Gönül Zaptiyaoğlu ise 1,5 yıldır Aktif Yaşam Merkezine geldiğini ve burada birçok arkadaş edindiğini dile getirerek, "Evdeki kızlarımızdan bir şey istesek 'kalk kendin getir' diyorlar. Biz buradaki kızlarımızdan bir şey istediğimiz de 'tamam' diyorlar. Evde kırıldığımız nokta burada olmuyor. Oğlumdan, kızımdan, kocamdan görmediğimi buradaki çalışanlardan gördüm. Buraya gelince çok dinleniyorum." ifadelerini kullandı.



Yaşlılardan 65 yaşındaki Sevim Taşyatan da boş zamanlarını merkezde değerlendirdiğini, kişisel tüm ihtiyaçlarının giderildiğini, çevresinin ve ufkunun açıldığını kaydetti.