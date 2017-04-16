Yaşlılar bastonlarıyla sandığa koştu



İZMİR - Türkiye, aylardır merakla beklenen anayasa değişikliği için sandığa giderken, sandığa koşanlar arasında ilk sırada yaşlılar yer aldı.

Oy verme işleminin başladığı saatlerde sandıklara akın eden yaşlıların objektiflere takılan görüntüleri referandum için yaşanan seferberliği gözler önüne serdi.

"Allah büyüklerimizi korusun"

87 yaşındaki Rasim Kutlu ile Aysen Kutlu çifti ilerlemiş yaşlarına ve hastalıklarına aldırış etmeden vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler. "Eşim parkinsondan rahatsızdı, geldik, sabah erken saatte hemen kullandık gidiyoruz. Vatana hayırlı olan ne ise o çıksın" dedi.

Aysen Kutlu ise devlet büyüklerine dua ederek, "Allah büyüklerimizi korusun, onlara iyi yaşantılar versin" ifadelerini kullandı.

"Bu bizim vatani görevimiz"

Oy vermeye iki elinde iki bastonu ile gelen ve yürümekte zorlanan yaşlı bir vatandaş da "Bu bizim vatani görevimiz, gelmemiz lazım. Turan olsak gene sandalye ile gelirim ben. Bu vatan millet için zor olma. Herkes oyunu kullanmaya gelse bu Türkiye çiçek gibi olur" dedi.

(MD-