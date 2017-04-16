Yaşlı ve Hastalara Ambulans Hizmeti

ANAYASA değişikliği halkoylaması için Van Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi 90 araç, 230 personel ve 15 hekimle yaşlı ve hastaları oy kullanacağı sandıklara taşıyor.



Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ekipleri tarafından evinde sağlık hizmeti alan, hastanede yatan, sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlara yardım edildi. Yardım isteyen vatandaşlar, ambulans veya hizmet araçları ile oy verecekleri merkezlere taşınıp oy verme işlemi bittikten sonra alındıkları yere geri bırakıldı.



GÖRME ENGELLİ OYUNU KULLANDI



Van'ın Başkale İlçesi'nde de 90 yaşındaki görme engelli Hemi Teyfun sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullanacağı sandığa götürüldü. Yeni Mahalledeki evinden tekerlekli sandelyeyle alınan Teyfun, ambulansa bindirilerek oy kullanacağı Başkale Yatıllı İlköğretim Bölge okuluna götürülüp yakınlarının yardımıyla oyunu kullandı.



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