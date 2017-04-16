Yaşlı ve Engelliler Sandık Başına Giderken Destek Olundu (2)

DÜĞÜNDEN ÖNCE OY KULLANDILAR



Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde bugün evlenecek olan 28 yaşındaki Metin Saral ile 25 yaşındaki Feyza Alkaya, düğünden önce sandığa giderek oy kullandı. Darıca Abdi İpekçi Mahallesi'nde bulunan 60. Yıl Ortaokulu'na gelin ve damatlıkları ile gelen Metin Saral ile Feyza Alkaya oylarını kullandı. Sandık kurulunda görevli olan ve oy kullanmak için sırada bekleyenler cep telefonları ile gelin ve damadı oy kullanırken fotoğrafladı. Metin Saral ve Feyza Alkaya oylarını kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.



Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),



