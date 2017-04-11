Yaşlı Kadınlar Okuma ve Yazma Öğreniyor

Adıyaman'da 53 yaşında okuma yazma öğrenen 3 kadın, azmiyle örnek oluyor.



Adıyaman'da Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) okuma yazma öğrenen 53 yaşında olan Güllü Taşkıran, Ümmühan Dost, Elif Atala, azmiyle örnek oluyor. Kadınlar, yaklaşık 4 aylık kurs sonunda okuma ve yazmayı öğrendi. Daha önceden okuyamayan 3 kadın, ÇATOM'da, verilen eğitimler sonrasında okuma ve yazmayı öğrendiklerini bundan dolayı da oldukça mutlu olduklarını okumanın yaşının olmadığını söyledi. Önceden zorluk yaşadıklarını anlatan kadınlar, "Artık okuma ve yazma biliyoruz ondan dolayı da oldukça rahatız ve mutluyuz. Okuma ve yama bilmeden önce birine adres sorduğumuzda bizlere farklı bakıyorlardı. Ama şuan okuma ve yazma biliyoruz o yüzden de kimseye bir şey sorma gereksinimi duymuyoruz. Çocuklarımız var torunlarımız var ama okumanın yaşı yok. Sağ olsunlar bizlere burada oldukça güzel bir şekilde okuma ve yazma öğrettiler. Herkese okumayı tavsiye ediyoruz" diye konuştu.



Kursa gelen kişilerin 30 ile 60 yaş arasında olduğunu dile getiren Kurs Öğreticisi Mehmet Tekin, "Okuma ve yazma kurslarımıza oldukça büyük bir ilgi var. Bu kursumuz 4 aydır devam ediyor. Burada bulunan kursiyerlerimiz oldukça mutlu ve heyecanlı" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN