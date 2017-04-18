Yaşlı Kadının Darp Edildiği İddiası

Çameli ilçesinde 80 yaşındaki kadının, tarlasında küçükbaş hayvan otlattığı için uyardığı komşusu tarafından darp edildiği öne sürüldü.



Alınan bilgiye göre, Gürsu Mahallesi'nde 80 yaşındaki Fatma Orhan, iddiaya göre tarlasında küçükbaş hayvan otlattığı komşusu T.O'yu uyardı.



Çıkan tartışmada T.O, yaşlı kadını darp ederek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.



Çameli Devlet Hastanesine kaldırılan Orhan'ın ayağında kırık olduğu tespit edilirken, yaşlı kadın yapılan müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.



Yaşlı kadının yakınları, T.O'dan şikayetçi oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.