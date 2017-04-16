Yaşlı Kadına Yürüyen Sandalye ile Oy Kullandırma Hizmeti
Yaşlı kadına yürüyen sandalye ile oy kullandırma hizmetiANKARA - Ankara'da hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar, görevlilerin yardımıyla oylarını kullandı.
Yaşlı kadına yürüyen sandalye ile oy kullandırma hizmeti
ANKARA - Ankara'da hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar, görevlilerin yardımıyla oylarını kullandı.
Anayasa değişikliği referandum u için tüm vatandaşlar gibi sandık başına gelen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar da oylarını kullandı. Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde yaşlı bir kadın görevliler tarafından sandalye üzerinde taşınarak oyunu kullandırıldı.