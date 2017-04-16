Yaşlı Kadına Yürüyen Sandalye ile Oy Kullandırma Hizmeti

Yaşlı kadına yürüyen sandalye ile oy kullandırma hizmetiANKARA - Ankara'da hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar, görevlilerin yardımıyla oylarını kullandı.

Yaşlı Kadına Yürüyen Sandalye ile Oy Kullandırma Hizmeti

Yaşlı kadına yürüyen sandalye ile oy kullandırma hizmeti

ANKARA - Ankara'da hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar, görevlilerin yardımıyla oylarını kullandı.
Anayasa değişikliği referandum u için tüm vatandaşlar gibi sandık başına gelen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar da oylarını kullandı. Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde yaşlı bir kadın görevliler tarafından sandalye üzerinde taşınarak oyunu kullandırıldı.

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