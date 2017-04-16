Yaşlı Kadın, Sandelyede Taşınarak Oy Kullandı

KAHRAMANMARAŞ'ta 89 yaşındaki Asime Sayar, Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün aracıyla oy kullanmak için geldiği okulda, yakınları ve vatandaşlar tarafından sandalyede taşınarak sandığa götürüldü.



Oturduğu evden Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün evde sağlık hizmet ekibi tarafından alınan Asime Sayar, oy kullanacağı Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu'na getirildi. Minibüsten görevlilerin yardımıyla inen yaşlı kadın, yürüteçle geldiği okulun merdivenlerinden çıkamadı. Bunun üzerine yakınları Sayar için bir sandalye getirdi. Sandalyeye oturtulan Sayar, yakınları tarafından taşınarak birinci kattaki sandığına götürüldü. Yürümekte güçlük çeken Asime Sayar, yine yakınlarının yardımıyla gittiği kabinde oyunu kullandı.



Aynı okulda oyunu kullanan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da sohbet ettiği yaşlı kadına yardımcı olunması için görevlilere talimat verdi.



- Kahramanmaraş