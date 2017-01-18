Yaşlı Kadın, Koca Bulmak İçin Geldiği Canlı Yayında Uyuyakaldı

İspanya'nın 'Canal Sur' adlı televizyonunda yayınlanan 'La tarde aquí y ahora' adlı evlendirme programına katılan konuklardan biri canlı yayın sırasında yorgunluğa yenik düşerek uyuyakaldı. Ömrünün sonbaharında bir hayat arkadaşı bulmayı umarak programa katılan yaşlı kadın, öğleden sonra yayınlanan izdivaç programında düştüğü durum neticesinde tüm ülkede bir anda üne kavuştu. Adı 'Eloisa' olarak açıklanan kadın programa katılacağı günün öncesindeki gece düzgün bir uyku çekmek için uyku hapı aldığı, bunun sonucunda sunucu Juan y Medio başka bir konukla konuşurken uykusuna yenik düştüğü açıklandı.

"CANLI YAYINDA TRAJİK BİR ÖLÜME Mİ ŞAHİT OLUYORUZ?"

Kameralar program sırasında kestiren yaşlı kadına odaklanınca stüdyodaki konuklar kahkahalarına hakim olabilmek için zor anlar yaşadı. Programın sunucusu Juan y Medio manzara karşısında şaşırarak: "Canlı yayında trajik bir ölüme mi şahit oluyoruz yoksa Eloisa uykuya mı daldı henüz bilmiyorum?" diyerek tuhaf durum karşısındaki tepkisini esprili bir dille sözlere döktü. Sunucu stüdyodaki tüm gürültüye rağmen yaşlı kadının uyumaya devam ettiğini görünce teknisyenlerden ışıkları kapatmalarını rica etti. Sunucu Juan y Medio kameramanlardan, konuklardan ve stüdyoda bulunan izleyicilerden bir süreliğine stüdyo dışına çıkmalarını istedi.

PROGRAMIN STRESİNDEN UYKU HAPI ALMIŞ

Sunucu bir yardımcısını göndererek Eloisa'yı uyandırmasını ve programın yarım saat önce bittiğini kendisine söylemesini tembihledi. Bayan asistan Eloisa'nın yanına oturdu ve yaşlı kadını omzuna dokunarak nazikçe uyandırdı. Uykudan uyanan yaşlı kadının ilk tepkisi: "Kim o?, kim o?" oldu. Eloisa, programa çıkacağı için heyecanlı ve gergin olduğunu söyledi. Yaşlı kadın, sinirlerini yatıştırmak ve güzel bir uyku çekebilmek için uyku hapları aldığını itiraf etti. Sunucu Juan y Medio stüdyoya geri dönüp Eloisa'ya canlı yayında uyukladığını milyonların izlediğini söyleyince yaşlı kadın mahcup oldu.