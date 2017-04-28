Yaşlı Kadın İle Geyiğin Şaşırtan Dostluğu

Norveç'in Aurland bölgesinde yaşayan 81 yaşındaki Mette Kvam'ın evini her gün iki kez ziyaret ederek yiyecek alan geyiğin yer aldığı görüntüler, sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

Kvam, Flippen adındaki aç geyikle son dört yıl boyunca aralarında özel bir bağ oluştuğunu ifade ediyor.

Geyikle yürüyüşe çıkan yaşlı kadını kamerayla görüntüleyen kütüphane görevlisi Britt Haugsevje Vangen (52) sevimli ikili arasındaki ilişkiyi şöyle anlattı:

"Mette, Flippen'i ekmekle besliyor. Aralarındaki arkadaşlık bağından o kadar mutlular ki, bazen Flippen yaşlı kadının evinin dışında uyuyor, Mette onu hem besliyor hem seviyor…"

HAYATTAKİ TEK DOSTU O

Çocuğu olmayan Norveçli yaşlı kadın, eşini kaybettikten sonra yalnız kalmış. Şimdiyse hayatındaki en büyük yoldaşı geyik Flippen olmuş.

Aurland yerlileri dahil bölgede yaşayan herkes bu özel dostluğun farkında; hatta dağlık bölgede geyik avlayan avcılar, yaşlı kadına can yoldaşı olan Flippen'i vurmama kararı aldı.