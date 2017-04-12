Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yalnız yaşayan ve 7 gündür kendisinden haber alınamayan 82 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak'ta bulunan bir apartmanda dairesinde yaşayan 82 yaşındaki Rukiye Baş'tan uzun süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek olayı polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye çilingir yardımıyla girdi. İçeriye girildiğinde Baş'ı cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay yerine, adli tabip ve cumhuriyet savcısı gelerek evde incelemelerde bulundu.



İncelemelerin ardından Rukiye Baş'ın cansız bedeni koku ve şişmesi nedeniyle ekipler tarafından çıkarılamadı.



Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine İtfaiye personeli geldi. İtfaiye ekipleri özel maskelerle Baş'ın cenazesini evinden çıkardı.



Baş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi içi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - KIRKLARELİ