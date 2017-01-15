Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Akpınar Mahallesi Barbaros Sokak'ta bulunan bir evde yalnız yaşayan M.S.Ç (61) isimli kadından uzun süre haber alamayan yakınları eve geldiklerinde kadını hareketsiz halde bulunca durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.



Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu M.S.Ç'nin dün akşam saatlerine yaşlılığa bağlı hastalıktan dolayı öldüğü belirlendi. M.S.Ç'nin cenazesini şehir mezarlığı morguna kaldırdı. - MALATYA