Yaşlı Kadın Başkan Karaçoban'la Hayata Yeniden Tutundu

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her fırsatta vatandaşların yanında olan Alaşehir Belediyesi 5 yıldır yatağa mahkum olan Narlıdere Mahallesinde ikamet eden 87 yaşındaki Havana Çelik'e tekerlekli sandalye hediye ederek yeniden hayata tutunmasını sağladı.



Alaşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüne tekerlekli sandalye için başvuran Havana Çelik'in ailesi taleplerinin hemen yerine getirilmesinden çok memnun olduklarını dile getirdi. Tekerlekli sandalye, Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban adına, Alaşehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hakan Turan ve Alaşehir Türk Eğitim-Sen Başkanı Osman Suat Çete tarafından verildi. Göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban'a teşekkür eden Havana Çelik, tekerlekli sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarının aralıksız deva edeceğini belirten Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, "Engelli kardeşlerimizin yaşam mücadelesi bir ya da birkaç güne sığmaz. Gerçek engelli kim? Fiziki eksikliği olan mı, yoksa bu sorunun bir parçası olmasına rağmen sorunu hissetmeyenler mi? Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların sorunudur. Engelli hemşehrilerimize desteğimiz her daim devam edecektir" dedi. - MANİSA