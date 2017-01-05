Aynı dolandırıcıların tuzağına ikinci kez düştü

MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan dolandırıcılara 34 bin lira para ve 10 bin liralık ziynet eşyasını kaptıran 77 yaşındaki kadın, aynı çete üyelerince ikinci kez dolandırıldığını duruşmada anladı.



Mürüvvet S'yi geçen yıl Mayıs ayında telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılık çetesi üyeleri, adına çeşitli bankalardan terör örgütü üyeleri tarafından sahte kimlik ve kredi kartı kullanılarak para çekildiğini belirterek, teröristlerin yakalanması ve bu işten kurtulması için söylediklerini yapması gerektiğini, aksi takdirde kendisinin ve ailesinin zarar görebileceğini söyledi.



Bunun üzerine telefondaki kişinin söylediklerini yerine getiren yaşlı kadın, 34 bin lira para ile 10 bin liralık ziynet eşyasını, evine gelerek kendisini polis olarak tanıtan Halil Çarsak'a teslim etti.



Olaydan bir gün sonra çete üyelerinin dolandırdığı farklı bir kişiden para alırken polis operasyonunda yakalanan Halil Çarsak, üzerinde bulunan 24 bin liranın ve altınların Mürüvvet S'ye ait olduğunu, yaşlı kadından aldığı paranın 10 bin lirasını kaybettiğini itiraf etti.



Emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen Çarsak tutuklanırken, 24 bin lira ve ziynet eşyası Mürüvvet S'ye teslim edildi.



Yaşlı kadını arayıp para ve altınları geri almışlar



Olayın ardından Çarsak hakkında, iddianame hazırlanarak Bursa 15. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.



Davanın aralık ayında görülen ilk duruşmasında savunma yapan sanık Halil Çarsak, kendisinin kimseyi telefonla arayıp dolandırıcılık yapmadığını, görevinin para ve ziynet eşyalarını teslim almak olduğunu iddia ederek, Mürüvvet S'ye iade edilmeyen 10 bin liralık zararı karşılayabileceğini söyledi.



Bunun üzerine söz alan Mürüvvet S, kendisinden alınan 34 bin liranın ilk etapta 10 bin lira eksik teslim edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:



"İlk dolandırıldığımda korktuğum için durumu polise anlatamadım. Onlar beni buldular dolandırıldığımı söylediler. 24 bin lira ve 10 bin liralık ziynet eşyaları teslim edildikten iki gün sonra telefonla beni yine aradılar. Bana 'teslim edilen para ve altınları karakolda güvenceye alalım' dediler, ben de polis olduklarına inandığım için paraları kendisini polis olarak tanıtan kişiye verdim. Polisler tarafından teslim edilen altınlar ve ziynetler bu şekilde yeniden elimden çıktı. Benim, olay nedeniyle 10 bin lira değil 44 bin lira zararım var. Zararım hiç tazmin edilmedi. Maddi zararımın tam olarak karşılanmasını istiyorum. Sanıktan şikayetçiyim."



Mahkemenin, sanık Çarsak'a "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezası vermesine yapılan itiraz üzerine davanın ağır ceza mahkemelerinde görülmesine hükmedildi.