Yaşlı Kadın 4'üncü Kattan Atlayarak İntihar Etti

Karabük'te 83 yaşındaki kadın, 4'üncü kattaki evinin camından atlayarak intihar etti.



Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi Özkent sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, Alzheimer başlangıcı olan ve oğlunun yanında kalan 83 yaşındaki Ayşe Y., 4'üncü kattaki evin camından kendini boşluğa bıraktı. Sabah namazına kalkan Yaşar K. annesinin yatakta olmadığını görünce evin odalarında arama yaptı. Salon camının açık olduğunu gören Yaşar K. camdan dışarıya baktığından annesini sitenin bahçesinde yüzü koyun yatar vaziyette gördü. Bunun üzerine durum 112 ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - KARABÜK