Yaşlı Dilenciye Zabıtadan Geçit Yok

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri dilenerek rahatsızlık veren yaşlı bir adama geçit vermedi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Şehrin en işlek yerlerinde vatandaşlardan para isteyerek rahatsızlık yaratmaya devam eden dilencilere karşı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri göz açtırmıyor. Son olarak ekipler Adapazarı ilçesi Sakarya Kent Park girişinde dilenen yaşlı şahsa müdahale etti.



Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan Zabıta karakoluna götürülen yaşlı şahsın dilenerek elde ettiği 68 TL ise tutanakla alındı. - SAKARYA