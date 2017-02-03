Yaşlı Dansçılar, Türkiye Dans Şampiyonası İçin Adana'ya Gitti

Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi Dans takımı, yarın Adana'da başlayacak "Türkiye Dans Şampiyonası"nda mücadele edecek.



Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaşlı Evi'nde geçen yıl başlayan kurslara katılarak dans etmeyi öğrenen çiftler, yeni katılan üyelerle yarın başlayacak Türkiye Dans Şampiyonası'na katılmak üzere Adana'ya gitti.



En genci 57, en yaşlısı ise 72 yaşında olan çiftler, Celal Şahin-Mine Kırış, Necdet Akbaş-Türkan Nassl, Abdullah Tulu-Esma Pınar, İsa Vuran-Sabriye Kaya, Süleyman Tanrıöver-Hatice Hiçdurmaz, Seracettin Tav-Nurhayat Şahin, Günay Özer-Emel Özgür, Semra Torlak-Erşan Hıdırlıoğlu, yarışacakları kategorilerde başarılı olmaya çalışacak.