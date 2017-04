Yeşim Özsoy'un yazıp yönettiği "Yaşlı Çocuk" tiyatro oyunu, Talimhane Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.



"İstanbul Tiyatro Festivali ve GalataPerform ortak prodüksiyonu olan "Yaşlı Çocuk", gerçeklerden yola çıkarak bir ütopya yaratma arzusunun ürünüdür."



Yaşlı Çocuk özünde dört "yaşlı çocuğu" konu edinir. Suriye'den kaçarken, Bodrum üzerinden Kanada'ya gitme çabası ölümle sonuçlanan ve cesedi Ege sahiline vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi, Gazze'deki Al-Shati kampındaki çocuk parkına düşen bombayla ölen 8 çocuk arasında olan 8 yaşındaki Jamal Salih I'lyan, Cizre'de çatışma sırasında evinin önünde kurşunlara maruz kalan ve sokağa çıkma yasağından dolayı cesedi derin dondurucuda saklanan 10 yaşındaki Cemile Çağırga ve Ankara'daki barış mitingi sırasındaki bombalamada babasıyla hayatını kaybeden 9 yaşındaki Veysel Deniz Atılgan'ın hayatlarından yola çıkarak hayal edilmiş ve yazılmıştır.



Oyun; Aylan, Cemal, Cemile ve Veysel nezdinde farklı coğrafyalarda farklı sebeplerle öldürülmüş, hayatını kaybetmiş savaşa, şiddete ve haksızlığa maruz kalmış tüm çocuklara ithaf edilmiştir. Onlar oyunda tüm çocuklar için bir ütopyayı yaşarlar yani yaşarlar."



Yazan ve Yöneten: Yeşim Özsoy



Dramaturji: Ferdi Çetin



Yardımcı Yönetmen: Ahmet Sami Özbudak



Dekor&Kostüm Tasarımı: Başak Özdoğan



Ses&Müzik Tasarımı: Çağrı Beklen



Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan



Video Tasarımı: Melisa Önel



Fotoğraf: Furkan Günal



Afiş: Ethem Onur Bilgiç



Oyuncular



Deniz Akant ÇetinDeniz'in annesi Nezahat: Yeşim Özsoy



Cemile: Ceren Demirel



Cemile'nin eşi Serhat: Emre Yetim



Cemal: Bertan Dirikolu



Cemal'in eşi Victoria: Enginay Gültekin



Allen: Erdem Kaynarca



Allen'ın babası Abdullah (video): Metin Belgin



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Talimhane Tiyatrosu



Mekan Adresi : Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Black Out Alışveriş Merkezi C Blok



Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Yaşlı Çocuk



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır