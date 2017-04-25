Yaşlı Çocuk

Yeşim Özsoy'un yazıp yönettiği "Yaşlı Çocuk" tiyatro oyunu, Talimhane Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.

Yaşlı Çocuk

Yeşim Özsoy'un yazıp yönettiği "Yaşlı Çocuk" tiyatro oyunu, Talimhane Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.

"İstanbul Tiyatro Festivali ve GalataPerform ortak prodüksiyonu olan "Yaşlı Çocuk", gerçeklerden yola çıkarak bir ütopya yaratma arzusunun ürünüdür."

Yaşlı Çocuk özünde dört "yaşlı çocuğu" konu edinir. Suriye'den kaçarken, Bodrum üzerinden Kanada'ya gitme çabası ölümle sonuçlanan ve cesedi Ege sahiline vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi, Gazze'deki Al-Shati kampındaki çocuk parkına düşen bombayla ölen 8 çocuk arasında olan 8 yaşındaki Jamal Salih I'lyan, Cizre'de çatışma sırasında evinin önünde kurşunlara maruz kalan ve sokağa çıkma yasağından dolayı cesedi derin dondurucuda saklanan 10 yaşındaki Cemile Çağırga ve Ankara'daki barış mitingi sırasındaki bombalamada babasıyla hayatını kaybeden 9 yaşındaki Veysel Deniz Atılgan'ın hayatlarından yola çıkarak hayal edilmiş ve yazılmıştır.

Oyun; Aylan, Cemal, Cemile ve Veysel nezdinde farklı coğrafyalarda farklı sebeplerle öldürülmüş, hayatını kaybetmiş savaşa, şiddete ve haksızlığa maruz kalmış tüm çocuklara ithaf edilmiştir. Onlar oyunda tüm çocuklar için bir ütopyayı yaşarlar yani yaşarlar."

Yazan ve Yöneten: Yeşim Özsoy

Dramaturji: Ferdi Çetin

Yardımcı Yönetmen: Ahmet Sami Özbudak

Dekor&Kostüm Tasarımı: Başak Özdoğan

Ses&Müzik Tasarımı: Çağrı Beklen

Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan

Video Tasarımı: Melisa Önel

Fotoğraf: Furkan Günal

Afiş: Ethem Onur Bilgiç

Oyuncular

Deniz Akant ÇetinDeniz'in annesi Nezahat: Yeşim Özsoy

Cemile: Ceren Demirel

Cemile'nin eşi Serhat: Emre Yetim

Cemal: Bertan Dirikolu

Cemal'in eşi Victoria: Enginay Gültekin

Allen: Erdem Kaynarca

Allen'ın babası Abdullah (video): Metin Belgin

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Talimhane Tiyatrosu

Mekan Adresi : Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Black Out Alışveriş Merkezi C Blok

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Yaşlı Çocuk

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Enginay Gültekin, Kemal Yiğitcan, Başak Özdoğan, Gazze Şeridi, Metin Belgin, Onur Bilgiç, Melisa Önel, Ahmet Sami, Istanbul, İstanbul
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