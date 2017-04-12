Yaşlı Çifti Yangından Komşuları Kurtardı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Evciler köyünde yaşlı bir çiftin evinde yangın çıktı. Komşuları tarafından kurtarılan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye 22 km uzaklıktaki Evciler köyünde yaşayan Nuri Topaloğlu (84) ve eşi Seyhan Topaloğlu'nun (73) evinde yangın çıktı. Dumanları görerek eve gelen vatandaşlar, yaşlı çifti evden çıkarmayı başardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı çift hastaneye sevk edildi. Yangın ilçe itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Sobadan çıktığı sanılan yangında Nuri Topaloğlu'nun baş vücudunda yüzde 80 oranında yanıklar oluştuğu öğrenildi. Çanakkale'ye sevk edilen Nuri Topaloğlu, ÇOMÜ Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. Hafif yaralanan Seyhan Topaloğlu'nun tedavisi ise Bayramiç Devlet Hastanesinde sürüyor. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE