Birlikte Yaşayan Yaşlı Çifte, 55 Yıl Sonra Nikah Kıyıldı

Sivas'ın Yıldızeli İlçesine bağlı Büyükakören Köyünde yaşayan ve 55 yıldır beraber yaşamalarına rağmen resmi nikahları olmayan yaşlı çifte nikah kıyıldı.

55 YILDIR BİRLİKTELERDİ AMA NİKAHLARI YOKTU

Yıldızeli Kaymakamı Hakan Keskin, köy ziyaretleri kapsamında gittiği Büyükakören Köyünde evlerini ziyaret ettiği 68 yaşındaki Mehmet Karakulak ve eşi 77 yaşındaki Fadime Yörük'ün hayat hikayesini dinledi. 55 yıldır evli olan, fakat sahip oldukları 10 çocuğunun hepsi de çok geçmeden hayatlarını kaybeden çiftin, resmi rikah kıyamadıkları ortaya çıktı.

KAYMAKAM DURUMDAN ETKİLENDİ VE NİKAH İÇİN TALİMATI VERDİ

Durumdan etkilenen Kaymakam Keskin, resmi nikah işlemlerinin başlaması talimatı verdi. Bunun üzerine yaşlı çiftin 55 yıl sonra işlemleri yapılarak İlçe Nüfus Müdürlüğünde resmi nikahları kıyıldı. Çiftin nikah şahitliğini de yapan Kaymakam Keskin, evlilik cüzdanını Fadime Yörük'e vererek yaşlı çifte mutluluklar diledi. Yapılan nikah işlemlerinin ardından çift, Kaymakam Keskin'e teşekkür etti.