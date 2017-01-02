Yaşlı Çift Tüp Gazdan Zehirlendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşlı çift, aydınlatma ve ısınma amaçlı kullanılan 'lüks' diye tabir edilen piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, köydeki tek katlı evde yaşayan 76 yaşındaki Hüseyin ve 68 yaşındaki Şeriban Öztunç'a ilaç götüren Nedim Karaca kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı. Bir süre sonra kapının açık olduğunu fark ederek içeri giren Karaca, yaşlı çifti yatakta hareketsiz halde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Öztunç çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Hüseyin ve Şeriban Öztunç'un cenazeleri, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Öztunç çiftinin aydınlatma ve ısınma amaçlı kullanılan 'lüks' diye tabir edilen aparatın takılı olduğu piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE