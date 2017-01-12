Yaşlı Çift Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Doğancılar köyünde yaşayan Hayriye (73) ve eşi Sezai Kaya'ya (82) telefonla ulaşamayan oğulları Fethi Kaya, meraklanarak eve geldi. Eve geldiğinde anne ve babasının cansız bedeniyle karşılaşan Fethi Kaya durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından sabodan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Çiftin cenazesi otopsinin ardından hastaneden alınarak ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Doğancılar Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ÇANAKKALE