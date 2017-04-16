Yaşlı Çift Oy Kullanmak İçin Ambulans Desteği Aldı

Domaniç Toplum Sağlığı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, halk oylamasında oy kullanmak isteyen ancak evinden çıkamayan hasta ve yaşlılara hizmet verdi.



Toplum Sağlığı Evde Sağlık Hizmetlerince halk oylamasında hasta ve yaşlıların vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmeleri amacıyla başlatılan çalışmadan yararlanan 80 yaşındaki Halil Karaca ve 81 yaşındaki İlmaniye Karaca, ambulansla evlerinden alınarak oy kullanacağı Güney Köyü İlkokuluna götürüldü.



Yaşlı çiftin oğlu 55 yaşındaki İsmail Karaca, önceki seçimlerde anne ve babasını oy kullanmaya götürmekte güçlük çektiğini belirterek, "Evde sağlık hizmetleri sayesinde artık zorlanmıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.



Halil Karaca da devletin yeni uygulamasından çok memnun olduklarını dile getirdi.