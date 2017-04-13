Yaşlı adamın organları üç hastaya umut olacak



KONYA - Konya'da beyin kanaması geçirmesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen yaşlı adamın bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hastaya umut olacak.

Konya'da 2 gün önce beyin kanaması geçiren 65 yaşındaki Abdullah Yıldırımoğlu özel Farabi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede beyin ölümü gerçekleşen Yıldırımoğlu'nun organları, yakınları tarafından bağışlandı. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonla yaşlı adamın, böbrekleri ve karaciğeri organ bekleyen hastalara nakil edilmek üzere alındı. Alınan organlardan bir böbrek Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, bir böbrek Antalya'da özel bir hastaneye, karaciğer de Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine gönderildi.

Gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren hastane başhekim yardımcısı Dr. İlker Yiğit, 65 yaşındaki hastanın beyin kanaması nedeniyle beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, "65 yaşında hastamız beyin kanaması sebebiyle 2 gün önce hastaneye başvurdu. Hastanın yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Organları hasta yakınlarının öncülüğünde bağışlandı" dedi. Dr. Yiğit, hasta yakınlarına başsağlığı dileyerek, 3 tane hastanın sağlığına kavuşmuş olacağını sözlerine ekledi.