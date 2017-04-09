Yaşlı Adam Yaralı Halde Yol Kenarında Bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyon sürücüsü tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.



Olay, İznik ilçesi Mahmudiye Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyden geçmekte olan kamyon sürücüsü, yol kenarında bir şeyin hareket ettiğini fark etti. Kamyonundan indiğinde 48 yaşındaki A.T.'nin olduğunu fark eden sürücü, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İznik Devlet Hastanesine kaldırılan A.T., tedavi altına alındı.



A.T.'nin zaman zaman denge kaybı yaşadığı ve dengesini kaybederek düştüğü iddia edilirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA