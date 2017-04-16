Yaşlı Adam Oy Kullanmaya Kucakta Taşınarak Getirildi

Yaşlı adam oy kullanmaya kucakta taşındı



ZONGULDAK - Zonguldak'ta 80 yaşındaki Veli Çekirdekçi, evde sağlık hizmetleri biriminin yardımıyla oyunu kullandı. Ambulansla okula getirilen yaşlı adam, oy sandığının bulunduğu sınıfa kucakta götürüldü.

Zonguldak'ta 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı. Yaşlı ve engelli vatandaşlar için hizmet veren Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tam kadro görev yaptı. Rat Mahallesi Bülbül Sokak'ta ikamet eden 80 yaşındaki Veli Çekirdekçi'nin imdadına da Evde Sağlık Hizmetleri Birimi yetişti. Evinden alınan yaşlı adam, oy kullanmaya ambulansla gitti. Oğlu ve eşiyle birlikte ambulansa binen yaşlı adam Cumhuriyet İlkokulu'na getirildi.

Burada ekipler tarafından ambulanstan indirilen Veli Çekirdekçi, yürümekte zorluk çekince kucakta taşındı. Oy kullanacağı sınıfa getirilen yaşlı adam, kabinde oyunu kullandıktan sonra yine Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'ne ait ambulansla evine götürüldü.