Yaşlı Adam İkametinde Ölü Bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 79 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Adapazarı İlçesi Orta Mahalle Ulus Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette yaşayan 79 yaşındaki Ramazan Kınalı isimli yaşlı adamdan haber alamayan yakınları, ikamete geldiğinde yaşlı adamı yere yatar vaziyette buldu. Yakınları durumu hemen 112 acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 acil ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi.



Yaşlı adam cenaze arabasıyla Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA