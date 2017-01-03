Çerkezköy ilçesinde, yalnız yaşayan 72 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ahmet Asbaş'tan (72) uzun süre haber alamayan yakınları, Asbaş'ın yaşadığı eve geldi.
Evde, Asbaş'ın hareketsiz şekilde yattığını fark eden yakınları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Asbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Asbaş'ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
Çerkezköy ilçesinde, yalnız yaşayan 72 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Çerkezköy ilçesinde, yalnız yaşayan 72 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
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