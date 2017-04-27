Yaşları Küçük Yaptıkları İş Büyük

Yaşları küçük yaptıkları iş büyük

'Çocuklarla büyükler el ele kanser sana güle güle' projesi tamamlandı

Projede 35 yakınını kanser taramasına gönderen 4 yaşındaki anaokulu öğrencisi birinci oldu

Babasının da kanser tedavisi gördüğü öğrenilen minik öğrenci sempatik tavırlarıyla ödül töreninin neşesi oldu



MANİSA - Manisa'da 10 Ocak'ta başlayan 'Çocuklarla büyükler el ele kanser sana güle güle' projesinin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül töreninde 35 yakınını kanser taramasına gönderen 4 yaşındaki Melike Deniz Çoban birinci olurken minik çocuğun babasının da kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Manisa'da Şehzadeler Toplum Sağlığı Merkezi KETEM Birimi ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10 Ocak'ta hayata geçirilen 'Çocuklarla büyükler el ele kanser sana güle güle' Projesi sona erdi. Projenin kapanışı ve ödül töreni Şehzadeler Toplum Sağlığı Merkezi KETEM Birimi bahçesinde gerçekleştirildi. Törene Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Koç, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Alma Alacacıoğlu, Şehzadeler Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Müjde İlgün, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, kanserin erken tanı ile tedavisinin mümkün olan bir hastalık olduğunu belirtti. Yıldırım, "Kanserde erken tanı hayat kurtarıyor ve kanser erken tanı aldığında artık korkulacak bir hastalık değil. Biz burada halk sağlığında sağlıklı yaşam merkezinde KETEM'de 3 kanser türünün taramasını yapıyoruz. Kadınlarda rahim ağzı kanseri ve meme kanseri, erkek ve kadınlarda kalın bağırsak kanseri. Bunlar erken tanı aldığında gerçekten hastalarımız çok küçük kısa zamanlı tedavilerle tekrar sağlıklarına kavuşuyorlar ve aramıza katılıyorlar." dedi.

Manisa'da mart ayı sonu itibariyle 3 aylık kanser tarama verilerini de paylaşan Yıldırım şunları söyledi: "Rahim ağzı kanserinde ocak ayında yapmış olduğumuz tarama sayısı 2 bin 70. Yaptığımız çalışmalarla bu rakamı mart ayı itibariyle 7 bin 535'e çıkarmışız. Yüzde 78 artmış. Kalın bağırsak kanserinde tarama sayımız ocakta 6 bin 503, yaptığımız çalışmalarla mart ayında bu rakamı 14 bin 321'e çıkarmışız. Meme kanserindeki tarama sayımız ocak ayında sadece 361 iken bunu mart ayında 1.427'ye çıkarmışız. Bu çalışmalarda emeği geçen başta sevgili öğrencilerim olmak üzere değerli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

Yıldırım'ın konuşmasının ardından kanser taraması için 35 yakınını KETEM'e yönlendiren Karaağaçlı Bekir Sacide Filiz Hale Keleşoğlu Anaokulu öğrencisi 4 yaşındaki Melike Deniz Çoban birincilik ödülünü almak üzere annesi ve okul müdürü olan Aysun Çoban'la birlikte kürsüye davet edildi. Babasının da kanser hastası olduğu öğrenilen minik Melike Deniz Çoban sempatik tavırlarıyla katılımcılara bol kahkahalı bir an yaşattı. Minik Çoban'ın hediyesini Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu takdim etti.

Faslı öğrenci ikinci oldu

Yarışmada 30 yakınını kanser taramasına göndererek ikinci olan Fas asıllı 4 yaşındaki anaokulu öğrencisi Yoısıf Basil Abdulameer Lond'a ödülü olan bisiklet ve basketbol topunu Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım verdi. Yıldırım, "Yusuf, Fas'tan misafirimiz. Bu ülkede çok hayırlı bir iş yaptı. Hasta adaylarını burada taramaya getirdi. Biz de hayırlı bir iş yaptık Yusuf'a, bu ülkede güzel çalıştığında her zaman mükafat alabileceğini göstermiş olduk. İlk mükafatı da bisiklet ve top" diyerek minik öğrenciyi kutladı.

Yarışmada 28 yakınını kanser taramasına gönderen Nebahat Kurt'a bisiklet ödülünü ise Şehzadeler Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Müjde İlgün takdim etti. İlgün, "Çok gurur duyduk, çok onur duyduk. Çok güzel bir çalışma oldu. Büyüklerimiz bizi destekledi. Başta ilçe milli eğitim müdürümüze herkesten önce teşekkür etmek istiyorum. Kendileriyle çok güzel bir proje yürüttük. Kaymakamımız, müdürlerimiz bütün büyüklerimiz arkamızdaydı. En güzeli de çocuklar arkamızdaydı. Bizim yapmaya çalıştığımız şey öğrencilerimiz vasıtasıyla velilerine, ailelerine ulaşmaktı. Kanser taramaları çok önemli. insanları hasta olmadan yada erken evresinde yakalamak bizim temel hedefimiz. Buna bir araç olduğunuz için hepinizi gönülden kutluyorum." dedi. Yarışmada yakınlarını kanser taramasına gönderen öğrencilere de madalya takdim edildi.

Projeye 26 okuldan 100 öğrenci katıldığı ve öğrencilerin yönlendirmesi ile binin üzerinden vatandaşın kanser taramasından geçtiği öğrenildi.

Projede en çok yakınını kanser taramasına gönderen 4 yaşındaki Melike Deniz Çoban birinci olarak tablet bilgisayar ve basketbol topu, ikinci olan 4 yaşındaki Fas asıllı Yoısıf Basil Abdulameer Lond bisiklet ve basketbol topu, üçüncü olan Nebahat Kurt da bisikletle ödüllendirildi.

Projede en çok kişi yönlendiren okullar sıralamasında Yeniharmandalı Hasan Koca İlkokulu birinci olarak plaket ve masa tenisi, Yeşilköy Şehit Gürkan Gökçek Anaokulu ikinci olarak plaket ve 10 adet futbol ve basketbol topu, üçüncü olan Karaağaçlı Bekir Sacide Filiz Hale Keleşoğlu Anaokulu da plaket ve 5 futbol ve basketbol topu ile ödüllendirildi.

Projede 35 yakınını kanser taramasına göndererek birinci olan minik Melike Deniz Çoban'ın annesi ve Karaağaçlı Bekir Sacide Filiz Hale Keleşoğlu Anaokulu Müdürü Aysu Çoban ise duygularını şöyle ifade etti:

"Bu güzel gururlu tabloda yer aldığımız için çok mutluyuz. Bizim babamız da kanser hastası olduğu için bu projede yer almak ayrıca bir önem taşıyordu. Diğer insanları erken teşhis ve yönlendirme adına katkımız olduysa ne mutlu bize."