Yasin Öztekin: "Penaltısız Kral Benim"

FutbolArena - Bu sezon iki kez kadro dışı kalmasına rağmen pes etmeyen ve oynadığı her karşılaşmada arzulu futbolu ile taraftarların taktirini kazanan Yasin Öztekin önemli açıklamalarda bulundu.



"GALATASARAY'A FEDAKARLIK YAPARAK GELDİM"



Milliyet Gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray'a gelirken büyük fedakarlık yaptığını söyleyen Yasin Öztekin "Ben Galatasaray armasına aşık bir insanım. Buraya gelirken fedakârlıkla geldim. İşimin kolay olmayacağını biliyordum. Bu yüzden hep yapabileceğimin en iyisini ortaya koydum. Kötü oynadığım dönemler de olmuştur, ancak benim önceliğim hep Galatasaray'a yararlı bir oyuncu olmaktı. Sahaya her zaman bunun inancıyla çıktım ve öyle de devam ediyorum. Bu inanç bana başarı olarak geri dönüyor." ifadelerini kullandı.



Yasin Öztekin'den kadro dışı kalmasıyla ilgili açıklama



"KADRO DIŞI KALMAM BENİ HIRSLANDIRDI"



"Zaman zaman yanlış tepkiler veriyor gibi görünebilirim ama aslında bu hep takıma katkı sağlayabilme arzumdan. Çünkü bu takım için her zaman elimden gelenin daha fazlasını vermeye çalışıyorum. Böyle olmasam 9 gol atamazdım. Performansımın bu şekilde devam etmesini çok istiyorum. Yönetimin veya hocamın benimle ilgili aldığı kararlara hep saygı duydum. Kadro dışıyken de aynı arzuyla çalıştım, hatta daha da hırslandım. Şu an için tek düşüncem takımımın bu sezonu şampiyon olarak tamamlayabilmesi. Akhisar maçında bir kez daha ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Kupada da sonuna kadar iddialıyız. Başakşehir'i yenerek kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz."



"KİMİN GOL ATTIĞI ÖNEMLİ DEĞİL"



Takımın en skorer ismi olamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yasin Öztekin "Devamlı skora yakın olmaya çalışıyorum. Kimin gol attığı değil, 3 puanı alıp almamamız önemli. Benim için bu farkı takımda değil ligde ortaya koyabilmek değerli. Şu an ligde en fazla gol atan kenar oyuncusuyum. Penaltısız en çok gol atan oyuncu da benim. Gol krallığı gibi bir hedefim yok, bu da bir krallık zaten. Atabildiğim kadar atmak isterim." diye konuştu.



Galatasaray forması altında bu sezon 23 karşılaşmada 1.511 dakika görev alan Yasin Öztekin bu süre zarfında 10 gol üretirken, 3 gol pası verdi.