Yasin Öztekin O Anı Anlattı!

Yasin Öztekin: Cüneyt hoca sordu, ben de 'El yok' dedim. El olsaydı hakeme söylerdim.

Galatasaray'ın Karabükspor'a 2-1 yenildiği maçta takımın tek golünü atan Yasin Öztekin, maç sonu açıklamalarda bulundu. Golden önce topu elle kontrol ettiğine dair iddialara cevap veren Yasin, topu omuzu ile kontrol ettiğini ifade etti. Yasin'in açıklamaları şöyle;

Zor bir deplasman maçı ama oyunun kontrolü bizdeydi. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirsek, maç çok farklı olurdu. Çok kötü bir kayıp, telafi etmemiz lazım. Artık önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Arkadaşlar elime değdi dediler ama, %100 omzuma değdi. El olsa gider hakeme söylerdim. Omuz olduğuna emindim. Cüneyt Çakır pozisyonu sordu, ben de "El yok hocam" dedim.

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