Yasin Öztekin Kadroya Alındı

FutbolArena - Galatasaray'da yönetimin ardından Teknik Direktör Jan Olde Riekerink de, Yasin Öztekin'i affetti.



Dün Hollandalı teknik adam ile görüşen Yasin Öztekin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Elazığspor ile oynanacak maçın kadrosuna alındı. Riekerink, Elazığspor karşısında Yasin'e ilk 11'de şans verecek.



Yasin Öztekin de Tuzlaspor maçının ardından süresiz kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncu yine bir kupa maçı ile Galatasaray formasına kavuşacak.



Galatasaray kafilesi bu sabah yapacağı çalışmanın ardından Elazığ'a hareket edecek.