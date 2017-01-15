Yasin Öztekin: "Hatamı Anladım'

FutbolArena Özel - Yasin Öztekin bugünkü idman öncesinde teknik direktör Jan Olde Riekerink ile görüştü.



Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor maçı sonrasında süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'in alacaklarından ayrıca gördüğü kırmızı kart nedeniyle 128 bin Euro tahsil edildi. Para cezası da bu şekilde kesilmiş oldu.



Riekerink ile görüşen Yasin Öztekin, Elazığ maçı öncesinde Hollandalı'dan şans isteyip, "Gerekli dersleri çıkarttım. ve hatamı anladım. Takım adına elimden geleni yapmak istiyorum." dedi.